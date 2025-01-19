رسميًا.. غزل المحلة يضم «جبنة» من الاتحاد السكندري

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميًا مع عبد الرحمن جبنة، لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ضم غزل المحلة عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك على سبيل الإعارة.

عبد الرحمن جبنة ينتقل إلى غزل المحلة معارًا لمدة 6 أشهر

وقع «جبنة» على عقود انتقاله لنادي غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية الشراء، وذلك في حضور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، وعمر سعد مدير شئون اللاعبين.

عبد الرحمن جبنة

وكان غزل المحلة تعاقد مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي على سبيل الإعارة أيضًا، ولكن لمدة موسم واحد في أولى صفقات زعيم الفلاحين الشتوية هذا الموسم.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات خلال الموسم الجاري 2024-2025.