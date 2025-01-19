الأنبا بموا يترأس قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة العذراء مريم

توافد مئات المصلين مساء أمس، على كنيسة العذراء مريم بالسويس خلال القداس الإلهي الذى أقيم للاحتفال بعيد الغطاس المجيد.

وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة الأرثوذكسية وتحتفل به سنويا، ويعرف باسم عيد (الأبيفانيا) أي المعمودية بالتغطيس أو عيد العماد كما يطلق عليه أيضًا «عيد الظهور الإلهي»، وقد ترأس الأنبا بموا أسقف السويس الصلاة والتى بدأت بصلاة اللقان والذى يصلى فى الأعياد ذات الصلة بالماء وهى ثلاثة، عيد الغطاس ويوم خميس العهد وفى عيد الرسل.



كما ألقى الأنبا بموا أسقف السويس كلمة عن (مبادىء إيمانية عن عيد الغطاس) من خلال ثلاثة مبادىء ظهرت فى العماد وهي:

مبدأ لاهوتى

وظهر اعلان لاهوتى من الثالوث القدوس عن طبيعة الله انه اله واحد مثلث الأقانيم.

مبدأ عقائدي

فبعماد المسيح ظهرت أهمية المعمودية وأنها مهمة ولازمة للخلاص.

مبدأ روحي

من خلال التشبه بيوحنا المعمدان فى صفة الأمانة فكان امين فى معرفة مقدار نفسه وامين فى خدمته وطلب التوبة الآخرين.

وقد شارك فى الصلاة القمص انطونيوس ميلاد وكيل المطرانية والقمص بيشوى عزيز والقس سيرافيم شفيق والقس شاروبيم فوزي والقس موسى سمير والقس أرسانيوس سمرى والقس دانيال جمال وخورس شمامسة الكنيسة.