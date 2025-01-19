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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس أساقفة النمسا يدعو لضرورة دعم التعايش بين أتباع كل الأديان

الكاردينال كريستوف
الكاردينال كريستوف شونبورن رئيس أساقفة النمسا
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أكد الكاردينال كريستوف شونبورن رئيس أساقفة النمسا، السبت، ضرورة دعم التعايش بين اتباع كل الأديان في النمسا في إطار من التعاون والاحترام المتبادل وبما يعزز السلام والاستقرار والاندماج في المجتمع.

جاء ذلك في حفل توديع الكاردينال كريستوف شونبورن في كاتدرائية القديس ستيفن بعد ما يقرب من 30 عامًا في منصب رئيس أساقفة فيينا. 

وخلال الحفل تم تكريم الكاردينال من قبل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

وفي عظته، دعا شونبورن إلى "التعاطف مع اللاجئين" والتعامل معهم برفق واحترام من كل أطياف المجتمع في النمسا. 

ويبلغ شونبورن الثمانين من عمره في 22 يناير الجاري وعلى إثر ذلك تقدم باستقالته من منصبه إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومن المرجح أن يقبل البابا استقالته بعد رفض سابق.

رئيس أساقفة النمسا دعم التعايش كل الأديان الكاردينال كريستوف شونبورن