ads
الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا الخضر وتمركزوا في منطقتي "التل" بالبلدة القديمة، و"البالوع"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، كما أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت في وقت سابق اليوم، بوابتين حديديتين على مدخلي الخضر، المدخل الشرقي القريب من منطقة القبور، والمدخل الغربي، أسفل الجسر على مقربة من منطقة عقبة حسنة التي تعتبر المدخل الرئيس الموصل إلى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت لحم اشتباكات في بيت لحم بلدة الخضر