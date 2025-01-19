قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الأحد 19/يناير/2025 - 12:18 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا الخضر وتمركزوا في منطقتي "التل" بالبلدة القديمة، و"البالوع"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، كما أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت في وقت سابق اليوم، بوابتين حديديتين على مدخلي الخضر، المدخل الشرقي القريب من منطقة القبور، والمدخل الغربي، أسفل الجسر على مقربة من منطقة عقبة حسنة التي تعتبر المدخل الرئيس الموصل إلى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.