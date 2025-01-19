بعد الخماسيات.. خيتافي يعطل قطار برشلونة في الدوري الإسباني

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل مع مضيفه خيتافي بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم المدافع الفرنسي جول كوندي لفريق برشلونة بهدف في الدقيقة التاسعة، ولكن رد خيتافي بهدف التعادل في الدقيقة 34 عن طريق ماورو أرامباري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، استمر برشلونة في الاستحواذ على الكرة، وضغط بقوة على مرمى خيتافي باحثًا عن هدف الفوز، ولكن دون جدوى ليحصل كل فريق على نقطة بعد هذا التعادل الإيجابي.

قطار خماسيات برشلونة يتعطل عند محطة خيتافي

بذلك، أوقف خيتافي قطار برشلونة، الذي كان يطيح بمنافسيه في المباراتين الماضيتين بتحقيق الفوز عليهم بخمسة أهداف، حيث فاز على غريمه التقليدي ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني، ثم اكتسح ريال بيتيس بخماسية أيضًا لكن مقابل هدف.

بتلك النتيجة، وصل رصيد برشلونة إلى 39 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ44 نقطة وريال مدريد في وصافة الترتيب بـ43 نقطة، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.