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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أول صورة للمتهم بقتل زوجته في بورسعيد

صورة المتهم
صورة المتهم
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حصلت «البوابة نيوز»، اليوم الأحد، على أول صورة للمتهم بقتل زوجته بمنطقة السلام الجديد في محافظة بورسعيد.

صورة للمتهم بقتل زوجته في بورسعيد 

وكان قد عُثر على جثة السيدة: ريهام مجدي محمد أحمد 32 عامًا، تقيم بالسلام الجديد عمارة 131، وبجسدها 4 طعنات نافذة بالصدر، وأشارت أصابع الاتهام إلى زوجها المدعو "م.ا.ب.ا" الذي فر هاربًا من موقع الحادث.

ويجري نقل جثة المجني عليها من موقع الجريمة إلى مشرحة مستشفى النصر لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، في الوقت الذي تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

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