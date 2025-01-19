أحمد كريمة: نواجه مخططًا لإلغاء الزواج الإسلامي

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك مخططًا لإلغاء الزواج الإسلامي وإعداد زواج مدني بصورة مماثلة للولايات المتحدة، معقبًا: "البعض لا يطيق الإسلام، البعض ينفذ أجندات أمريكية وأوروبية لإحلال الأهواء والقوانين الوضعية محل الإسلام".

وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن من يتحدث عن الأسرة بأجندات غربية عليه أن يعمل على مساندة المرأة المعيلة في الصعيد، معقبًا: "علينا أن نبحث عن مشاكل المرأة التي لا ترث في الصعيد وخلافه من هذه المشاكل".

ولفت إلى أن الطلاق يترتب عليه الكثير من الأعباء المالية على المطلق من مهر ونفقة وأجرة الحاضنة والكثير من الأشياء الأخرى، مشيرًا إلى أن الخلع في الأصل يصدر من الزوج بعد رد الزوجة المهر للزوج.