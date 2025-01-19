في ختام اليوم الأول للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة.. نقيب المهندسين والأمين العام يُكرِّمان المشاركين

اختتمت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي تعقده نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، بتكريم المشاركين والحضور.

وكرم المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة رئيس المؤتمر، اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف- رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بتسليمه درع النقابة، كما أهدى رئيس الهيئة العربية للتصنيع، درع الهيئة لنقيب المهندسين.

كما شملت قائمة المكرمين كلًّا من الدكتور المهندس ناجي المغربي- رئيس لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب، والأستاذ الدكتور محمد صلاح السبكي- الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس الجلسة الأولى بالمؤتمر، والدكتور محمود الجيلاني- أستاذ الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور المهندس محمد سليم- عضو اللجنة الاستشارية العليا لنقابة المهندسين، والمهندسة نسرين الرعيض- مدير مكتب التدريب والتطوير والجودة بمركز الاستشارات والبحوث الهندسية وتقنية الطاقة بجامعة بني غازي الليبية، والأستاذ الدكتور إبراهيم نصار- رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر.