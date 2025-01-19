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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

4 طعنات بالصدر.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، جهودها، أمس السبت، لكشف ملابسات جريمة مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة السلام الجديد.

مقتل سيدة على يد زوجها في بورسعيد 

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية المبدئية أنه عُثر على جثة السيدة: ريهام مجدي محمد أحمد 32 عامًا، تقيم بالسلام الجديد عمارة 131، وبجسدها 4 طعنات نافذة بالصدر، وأن أصابع الاتهام تشير إلى زوجها.

جاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، في الوقت الذي تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

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