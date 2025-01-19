4 طعنات بالصدر.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في بورسعيد

واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، جهودها، أمس السبت، لكشف ملابسات جريمة مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة السلام الجديد.

مقتل سيدة على يد زوجها في بورسعيد

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية المبدئية أنه عُثر على جثة السيدة: ريهام مجدي محمد أحمد 32 عامًا، تقيم بالسلام الجديد عمارة 131، وبجسدها 4 طعنات نافذة بالصدر، وأن أصابع الاتهام تشير إلى زوجها.

جاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، في الوقت الذي تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.