أحمد كريمة: لا يجب أن يكون الخُلع بإرادة منفردة من الزوجة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الزوج في الإسلام هو الذي يملك قرار إصدار الانفصال في الخلع، وهذا واضح في قوله الرسول: "اقبل الحديقة وطلقها"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع، ولا يجب أن يكون الخلع بإرداة منفردة من الزوجة.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك مؤامرة لعولمة الأسرة في العالم الإسلامي وخاصة في مصر، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة دولية تعمل على عولمة الأسرة مثل لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وجامعة الأمم المتحدة، ومعهد الأمم المتحدة للبحوث الاجتماعية.

وأوضح أن جميع الأجهزة السابقة تعمل على استبدال أحكام الشرعية الإسلامية بأهواء البشر لإفساد المرأة، مشيرًا إلى أنه لا توجد امرأة مسيحية تعترض على القسيس أو يهودية تعترض على الحاخام مثلما يحدث في الإسلام.