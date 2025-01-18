أمانة شئون المصريين بالخارج بـ"مستقبل وطن" تعقد أولى اجتماعاتها التنظيمية بعد استحداثها

عقدت أمانة شئون المصريين بالخارج المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور النائب محمود حسين، اجتماعها التنظيمي الأول بعد استحداثها وإعادة تشكيلها، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلا عن مشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

واستعرض الإجتماع التنظيمي، عددا من الملفات والقضايا المطروحة للمصريين في الخارج، فضلا عن مناقشة مشروع التدريب المصري للعمل في الخارج، ومشروع مزرعة الوطن، وإنشاء مشاريع استثمارية ضخمة من أبناء الجاليات المصرية، فرص كما تناول خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.

وفي البداية، أكد النائب أحمد عبد الجواد، علي أن المشهد السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سمته الحراك والتفاعل، ويعمل فيه الجميع لمصلحة الدولة، في ظل منافسة حزبية مشروعة، مستعرضا رؤية الحزب السياسية واستراتيجيته التنظيمية، وكذلك الدور الخدمي والمجتمعي والسياسي والتنظيمي، مشيداً بحالة الحراك داخل الحزب، من خلال العمل الجماعي والتنظيمي، وهو ما يظهر جلياً في الشارع السياسي المصري.

وأشار النائب أحمد عبد الجواد إلى حيوية الدور الذي يلعبه حزب مستقبل وطن في الحياة السياسية وعلى مستوى الشارع، نظرا لتوجهاته الوطنية وأجندته الداعمة للدولة المصرية، وقواعده المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مطالبا برؤية وخطة قوية لأمانة شئون المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد النائب أحمد دياب، أن الشعب المصري العظيم في الداخل والخارج يقف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة داعما ومساندا لأي جهود بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور محمود حسين، إلى أن الأمانة تعد الأولى من نوعها في الحياة الحزبية والسياسية، انطلاقا من اهتمام وأولويات حزب مستقبل وطن، وخطة الحزب لمساندة الجاليات المصرية بالخارج.

وشهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا بين أعضاء هيئة مكتب الأمانة، بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعدد من الملفات والقضايا التي تخص المصريين بالخارج، ومناقشة كافة الأراء والمقترحات، في إطار خطة عمل الأمانة.