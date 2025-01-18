وزير التموين: إطلاق 100 سوق في جميع المحافظات خلال شهر

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ مبادرة "سوق اليوم الواحد"، حيث تم إطلاق حوالي 100 سوق في جميع المحافظات خلال أقل من شهر، مع خطط لزيادة العدد إلى 200 سوق قريبًا.

وأكد أن هذه الأسواق ستوفر منتجات بأسعار مناسبة، إضافة إلى توفير شنط رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق التقليدية.

توسيع المنافسة وتحفيز القطاع الخاص

أشار وزير التموين إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق المنافسة في السوق كآلية لضبط الأسعار. وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على توفير أراضٍ للمستثمرين لإقامة منافذ تجزئة ومناطق لوجستية جديدة، مشيرًا إلى أمثلة ناجحة مثل المنطقة اللوجستية في طنطا، ومناطق أخرى في بورسعيد وبني سويف.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، مع استجلاب الخبرات الدولية لتحسين الأداء، موضحًا أن الهدف هو تحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

إحياء العلامة التجارية "الجمعية"

وفي خطوة لتطوير منظومة المجمعات الاستهلاكية، أعلن الوزير عن إطلاق علامة "الجمعية" التي ستوحد جميع المجمعات والبدالين تحت اسم واحد لتقديم سلع بأسعار تنافسية.

وأوضح أن المنظومة ستشمل 1,060 منفذًا و30 ألف بدال تمويني، بالإضافة إلى 1,600 جمعية صغيرة للشباب ومشروعات السيارات المتنقلة.

وأكد أن المنتجات التي ستُعرض في هذه المنافذ ستكون مصرية 100%، وستباع بأسعار أقل من السوق، مع التركيز على تحسين الشكل والمحتوى لتقديم تجربة تسوق تلبي احتياجات المواطنين.

رسالة طمأنة للمواطنين

اختتم وزير التموين حديثه بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لضبط الأسعار وتحسين جودة السلع والخدمات.

وأشار إلى أن عام 2025 لن يشهد أي زيادات في أسعار السلع الأساسية، مع استمرار الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشاد بصبر المواطن المصري على التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهله وتحسين جودة حياته.