نابولي يزيح أتالانتا من صدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب

اقتنص فريق نابولي فوزًا صعبًا من مضيفه أتالانتا بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جويس، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

بدأت مباراة أتالانتا ضد نابولي بإثارة مبكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الجنوب بهدفين مقابل هدف.

مباراة أتالانتا ضد نابولي

بالرغم من تقدم أتالانتا بهدف مبكر في الدقيقة 16 عن طريق ريتيجوي، إلا أن نابولي رد بهدفين بواسطة ماتيو بوليتانو وسكوت ماكتوميناي في الدقيقتين 27 و40.

وفي الشوط الثاني، أدرك النيجيري أديمولا لوكمان الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024، التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 55.

وجاء دور البلجيكي روميلو لوكاكو للتسجيل، وذلك في الدقيقة 78، ليحرز الهدف الثالث لفريق نابولي ويهديه 3 نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، أزاح نابولي أتالانتا من صدارة الدوري الإيطالي، بعدما كان يلاحقه في الجولات السابقة من مسابقة «السيري آ».

بتلك النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 43 نقطة في المركز الثالث، بعد خوض كل منهما 21 مباراة.