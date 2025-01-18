دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتجنب مواجهة بيراميدز في ربع النهائي

تجنب فريق بيراميدز، مواجهة الأهلي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل الثنائى المصري الأدوار الاقتصائية في المركز الثاني من دور المجموعات.

وتنص قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حيث يواجه أول المجموعة ثاني أحد المجموعات الثلاثة باستثناء وصيف مجموعته.

واحتل الأهلي، وصافة المجموعة الثالثة خلف أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بينما صعد بيراميدز ثانيا في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الترجي التونسي.

بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية



اكتسح بيراميدز ضيفه دجوليبا المالي بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الآخيرة من دور المجموعات.

افتتح صديق إيجولا، أهداف بيراميدز في الدقيقة الثانية وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 7 وسجل مصطفى فتحي، الهدف الثالث في الدقيقة 53، ثم أحرز رمضان صبحي، الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 60 وعبد الرحمن مجدي، الهدف الخامس في الدقيقة 66، قبل أن يكمل يوسف أوباما، السداسية في الدقيقة 77.

رفع بيراميدز رصيده بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى 13 نقطة في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، بعد فوز الترجي التونسي على ساجرادا الأنجولي.

الأهلي يسقط أمام أورلاندو بايرتس



تلقى الأهلي هزيمة جديدة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالخسارة من فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، على أرضه وبين جماهيره في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية أورلاندو بايرتس كلا من موفوكينج وتشيجوفاتسو ماباسا في الدقيقتين 68 و87 بينما سجل هدف الأهلي اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 69.

وتعتبر هذه الهزيمة الثاني للأهلي “حامل اللقب” في دور المجموعات بعدما خسر من شباب بلوزداد الجزائري بهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

بهذه النتيجة صعد الأهلي في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بينما تصدر فريق أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 15 نقطة، وودع شباب بلوزداد الجزائري وأستاد أبيدجان البطولة من دور المجموعات.