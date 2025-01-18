الصدام المرتقب بين مرموش ومحمد صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي عن موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، في الصدام الأول والمرتقب بين النجمين المصريين عمر مرموش ومحمد صلاح في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعلن نادي مانشستر سيتي في الساعات القليلة المقبلة انتقال عمر مرموش إلى صفوفه، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أما ليفربول لطالما يتسلح بنجمه وهدافه محمد صلاح في المواجهات الكبرى، خاصة أمام السيتي الذي يقوده فنيًا الإسباني بيب جوارديولا.

حسم مانشستر سيتي صفقة انتقال مرموش إلى صفوفه بعد التوصل إلى اتفاق مع آينتراخت فرانكفورت، ليوقع المهاجم المصري على عقود انتقاله بعد اجتياز الكشف الطبي لمدة 5 سنوات مع مان سيتي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن صفقة مرموش قدرت بما يقرب من 80 مليون يورو، قيمة انتقال لاعب المنتخب الوطني إلى السماوي.

ودع عمر مرموش جماهير ناديه آينتراخت فرانكفورت بعد مباراة بوروسيا دورتموند، التي أقيمت، مساء أمس الجمعة، في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

قدم عمر مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024-2025، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، فإن محمد صلاح يملك حاليًا 175 هدفًا في رصيده، ويحتل المركز السابع في ترتيب الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي الممتاز، متساويًا مع الفرنسي تيري هنري، أسطورة نادي أرسنال، ويبحث صلاح عن هدف في الوقت الحالي لفض شراكته مع هنري.

يتصدر نجم ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، بفارق هدفين عن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مان سيتي، كما يعتلي صلاح قائمة أفضل صانعي الأهداف بـ13 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن بوكايو ساكا جناح أرسنال.

بانتقال مرموش إلى مانشستر سيتي، يعد أغلي لاعب كرة قدم مصري في التاريخ، كما يصبح اللاعب المصري الثالث في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، بعد محمد صلاح وسام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

تحدد موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتقام يوم الإثنين الموافق 23 فبراير المقبل، لتشهد المواجهة الأولى بين عمر مرموش ومحمد صلاح في الاحتراف الأوروبي، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.