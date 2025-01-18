العثور على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة ببورسعيد

عُثر على جثة سيدة مقتولة، مساء اليوم السبت، بمنطقة السلام الجديد في محافظة بورسعيد، وذلك في ظروف غامضة.

العثور على سيدة مقتولة ببورسعيد وتوجيه أصابع الاتهام إلى زوجها

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالعثور على جثة سيدة تدعى "ر.م" 32 عامًا، بمنطقة السلام الجديد، وأشارت أصابع الاتهام عقب التحريات الأولية المبدئية إلى أن القاتل هو زوجها، وقد فر هاربًا من موقع الحادث، بعد أن انهال عليها بعدة طعنات متتالية أودت بحياتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد من جهودها لسرعة التوصل إلى ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.