دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية في ختام دور المجموعات

اكتسح فريق بيراميدز ضيفه دجوليبا المالي بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أحرز سداسية بيراميدز صديق إيجولا ومروان حمدي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما في الدقيقة 2 و10 و53 و60 و66 و77.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة دجوليبا المالي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين

خط الهجوم: مروان حمدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

ترتيب بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وبعد نهائي مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي وختام دور المجموعات حسم الترجي التونسي المركز الأول بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي صعد ثاني المجموعة الرابعة بينما ودع دجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي البطولة من دور المجموعات.

1- الترجي التونسي 13 نقطة

2- بيراميدز 13 نقطة

3- ساجرادا الأنجولي 5 نقاط

4- دجوليبا المالي 2 نقطتين.