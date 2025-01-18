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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: نخطط لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية سريعة للمهاجرين غير الشرعيين

ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي المُنتخب، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن إدارته القادمة تخطط لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين "بسرعة كبيرة" بعد توليه منصبه، واصفًا ذلك بأنه سيكون "أولوية سياسية".

وأضاف ترامب، في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه يتوقع أن تبدأ عمليات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني "في وقت مبكر جدًا وبسرعة كبيرة" لكنه لم يذكر المدن التي ستستهدفها إدارته في البداية.

وذكرت "سي إن إن" أن ترامب لطالما عاين خطط الترحيل الجماعي للمهاجرين التي يعود تاريخها إلى الأيام الأولى لحملته الرئاسية. لكن في الأسابيع التي سبقت تنصيبه، اقترح ترامب ومستشاروه أن الإدارة يمكن أن تبدأ في غضون أيام من تولي ترامب منصبه، مع التركيز على بعض المدن الكبرى من دون تسميتها.

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