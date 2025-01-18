العقوبات الأمريكية على الغاز الروسي المسال تهدد الطاقة في اليابان

تراقب اليابان عن كثب تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، بحثا عن أي تأثير على شحنات الغاز الطبيعي المسال من أقصى شرق روسيا، وهو مصدر رئيسي للإمدادات لليابان.

وقالت منصة "ريج زون" الدولية للطاقة إنه، قبل أسبوع، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك القيود المفروضة على السفن التي تصدر النفط من مشروع (سخالين 2) شمال اليابان مباشرة.

وأضافت "إذا أدت هذه القيود في نهاية المطاف إلى توقف إنتاج النفط الخام من الموقع، فإن الغاز الذي يتم ضخه في نفس الوقت قد يكون معرضًا للخطر".

وتعد اليابان مشتريًا كبيرًا للغاز الطبيعي المسال، وحصلت على حوالي 8% من وارداتها من (سخالين-2) العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات تتبع السفن.