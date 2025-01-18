"شباب البومب"يحصل على جائزة المسلسل الخليجي المفضل في Joy Awards

حصل مسلسل "شباب البومب" الموسم 12 على جائزة المسلسل الخليجي المفضل ضمن حفل جوائز صنّاع الترفيه المقام الآن بمدينة الرياض، وبحضور عدد كبير من النجوم العرب والعالميين.

يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريميه للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDSالذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.