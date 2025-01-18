تحالف الأحزاب الديمقراطية:وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة لإنهاء القتل والدمار الصهيوني

أصدر تحالف الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم العربي بيانًا نشره على صفحته الرسمية أعلن فيه ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي يبدأ سريانه غدًا الأحد، وبارك للشعب الفلسطيني هذا الاتفاق الذي سيوقف حرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

ويأمل الاتحاد أن يمتد ليشمل باقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.

كما بارك بيان التحالف للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب الاتفاق، وخاصة الأسرى الأبطال ذوي الأحكام العالية والمؤبدات.

وأوضح البيان أن التحالف يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة لوقف آلة القتل والدمار الصهيونية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء، ومئات الآلاف من الجرحى والمفقودين، جلّهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ودمرت مدنًا وقرى ومخيمات في قطاع غزة.

كما دعا التحالف جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى العمل على إجبار إسرائيل على الالتزام بتنفيذ الاتفاق، والإسراع بفتح المعابر وإدخال المساعدات دون شروط، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والبدء الفوري بإعادة إعمار القطاع وعودة النازحين إلى بيوتهم التي شُرّدوا منها قسرًا بسبب آلة الحرب الصهيونية.

وأكد التحالف في بيانه على أهمية وضرورة وحدة الموقف الفلسطيني للتعامل مع اليوم التالي لوقف الحرب والإبادة الفاشية، بما يكفل الوحدة الجغرافية والسياسية والأمنية، والولاية القانونية والسياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية.

كما يدعو الجميع إلى إعادة تقييم المشروع الوطني الفلسطيني والالتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية.

كما شدد على أهمية أن يكون هذا الاتفاق انطلاقة للعمل من أجل حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق القرارات الدولية. ويبدأ ذلك بتجميد الاستيطان، ووقف عمليات التهويد والاقتحامات للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت في الضفة الغربية، تمهيدًا للبدء بتفكيك المستوطنات وإجلاء المستوطنين، والعمل على تجسيد دولة فلسطين المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وأكد بيان التحالف على ضرورة متابعة الأمم المتحدة وكافة الدول تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وقادة الجيش الصهيوني، جراء حرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.

ودعى التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي دول الجامعة العربية وباقي الدول إلى فرض العقوبات على إسرائيل ومقاطعتها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

ويؤكد على دعمه الكامل والمطلق لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وسيستمر بذلك حتى تتحقق أماني الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه، وعودة لاجئيه إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها قسرًا، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.