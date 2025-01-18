ديو أسطوري يجمع بين وائل كفوري و مايكل بوبليه بمهرجان Joy Awards

جمع ديو غنائي بين الفنان اللبناني وائل كفوري و مغني الجاز والممثل الكندي مايكل بوبليه، حيث قدما أغنية "My Way" وهي النسخة الإنجليزية من أغنية "Comme d'habitude" الفرنسية.

من هم الفائزين بجوائز “Joy Awards”

فاز بجائزة "الممثل المفضل عن فئة المسلسلات"، سامر إسماعيل، عن مسلسل "العميل"، حصدت جائزة "الوجه الجديد المفضل"، العنود عبد الحكيم عن "بيت العنكبوت"، فيما يخص جائزة "المسلسل المصري المفضل"، فجاءت من نصيب مسلسل "نعمة الأفوكادو" للفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي، نال جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، في النسخة الخامسة من "Joy Awards"، الممثل والكاتب والمؤلف والمنتج السوري، ياسر العظمة، وذلك احتفاءًا بمسيرته المرصعة بإنجازات فنية مهمة.

وجاءت أيضًا جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، من نصيب الممثل الأمريكي مورغان فريمان، والتي حصدها على مجمل مسيرته الفنية المتميزة، فاز بجائزة "مخرج الأفلام المفضل"، المخرج طارق العريان عن فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، للفنانين أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين.