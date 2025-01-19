هيمنة مصرية على بورصة صفقات الساحرة المستديرة

يشهد سوق الانتقالات تحركات نشطة غير مسبوقة مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث تسعى الأندية المشاركة في البطولة بكل قوة لتعزيز صفوفها بلاعبين مميزين قادرين على حصد اللقب العالمي.

وبعيدًا عن مونديال الأندية 2025، يشتعل الميركاتو الشتوي الحالي والصيفي المقبل باهتمام كبرى الفرق الأوروبية بلاعبين وعناصر مميزة لضمهم وتدعيم الصفوف بصفقات من العيار الثقيل، يأتي على رأسها النجمان المصريان عمر مرموش ومحمد صلاح.

جذبت أنباء انتقال عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ومفاوضات الهلال السعودي مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، اهتمام الصحف العالمية وصبت تركيزها على هاتين الصفقتين المحتملتين سواء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الصيفية المقبلة.

عمر مرموش

تزايدت المؤشرات بقوة حول انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما قدم لاعب المنتخب الوطني أداء لافتًا هذا الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، بتسجيله 20 هدفًا وتقديمه 14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، ما جعله محط أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية.

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن نادي مانشستر سيتي أتم اتفاقه مع آينتراخت فرانكفورت لضم مرموش الذي وقع على عقد لمدة 5 سنوات مع السيتي.

وتأتي صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، كأحد التدعيمات التي يرغب بها المدرب الإسباني بيب جوارديولا قبل المشاركة في مونديال الأندية، حيث يخوض مان سيتي منافسات البطولة في المجموعة السابعة بجانب أندية، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، والعين الإماراتي.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الكروي الجاري 2024-2025، وهو ما يثير التكهنات حول وجهته المقبلة، حيث صرح نجم المنتخب الوطني في وقت سابق أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي يعد أبرز المهتمين بضم صلاح، ويستعد لتقديم عرض مالي ضخم قد يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم.

كما أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن إدارة نادي الهلال السعودي تستعد لتقديم عرض مالي مغرٍ للغاية، إذا وافق محمد صلاح على إنهاء علاقته بنادي ليفربول والانتقال إلى الزعيم، مشيرة إلى أن العرض يصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني مقابل موسمين فقط.

محمد صلاح

ولم يكن الأمر عند هذا الحد، بل ذكر موقع «كوت أوفسايد» البريطاني الشهير، أن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي يضع ضم محمد صلاح على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لتقرير الموقع، فإن نادي الاتفاق يترقب انتهاء عقد صلاح مع ليفربول في شهر يونيو المقبل، حيث يحق للاعب الرحيل مجانًا، ليتقدم بعرض رسمي للفرعون المصري.

اشتعال سوق الانتقالات استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025

ويشارك الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة مع ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

ويتصدر البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي أبرز صفقات فريق إنتر ميامي الأمريكي استعدادًا لكأس العالم للأندية، علي الرغم أن الفريق الأمريكي يمتلك بين صفوفه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، لكن يأمل مسئولو النادي تدعيم الفريق بصفقات قوية تجعله قادرا على المنافسة وسط كبار أندية أوروبا في المونديال.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025 فريق إنتر ميامي المستضيف للحدث، ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وقالت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، إن نادي إنتر ميامي حدد دي بروين، على رأس أولوياته لتعزيز صفوف الفريق الأمريكي قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية، خاصة أن نجم مان سيتي ينتهي عقده فى الصيف المقبل.

دي بروي ن

كما ذكرت الصحيفة أن مسئولي إنتر ميامي يتطلعون لفتح محادثات مع دي بروين في يناير الجاري، مع دخوله الستة أشهر الأخيرة في عقده مع السيتيزنز في الوقت الذي يسعى فيه ديفيد بيكهام مالك النادي الأمريكي في تعزيز صفوفه لمجاراة الأندية المشاركة في المونديال، وتكوين مثلث الرعب بضم دي بروين بجانب ميسي والأوروجوياني المخضرم لويس سواريز.

يعيش أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو مرحلة من الغموض بشأن مستقبله مع النصر السعودي مع اقتراب نهاية عقده مع العالمي في يونيو 2025، لكن هناك أندية كبيرة تسلط الضوء على صاروخ ماديرا للظفر بخدماته في الفترة المقبلة.

رونالدو

وتلوح في الأفق احتمالية انتقال رونالدو إلى ناد جديد، لا سيما في فرصة تمنحه المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث تأمل أندية مثل: باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى الهلال السعودي والأهلي المصري في التعاقد مع رونالدو لتحقيق أكثر من استفادة سواء كرويًا أو جماهيريًا أو تسويقيًا.