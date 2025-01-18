"أهداف خارج الثلاث خشبات".. الإصدار الأول لـ نجوى مصطفى بمعرض الكتاب

تشارك الكاتبة والناقدة الرياضية نجوى مصطفى، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢٥، بإصدارها الأول، والذي يحمل عنوان "أهداف.. خارج الثلاث خشبات"، عن دار اسكرايب للنشر والتوزيع.

يعد الكتاب توثيق تاريخي لأثر كرة القدم في الشعوب بداية من بيليه ووصولًا إلى محمد صلاح، حيث ان ما حققته تلك اللعبة في حياة الشعوب فاق في بعض الأحيان أي تأثير آخر.

عن الكتاب تقول نجوى مصطفى، أن المتتبع لتاريخ كرة القدم يُدرك جيدًا إنها لم تكن في أي يوم لعبة ترفيهية فقط، ولا مجرد عرض يستمتع به المشاهدون بل كانت تتوغل في الأعماق وأنقذت حياة ملايين وحسنت من ظروفهم وهذا يتضح في مونديال 1998 حين كان اضطهاد المهاجرين في فرنسا قد وصل ذروته، وبفضل منتخب المهاجرين الذي حصد الكأس الأول هدأت الأجواء بل وخرج الفرنسيون يكتبون على شوارع باريس "شكرًاغ زيزو".

جاء أختيارها لنجوم الكتاب، ليس لإنجازتهم الكروية أو ما حققوه من أهداف وبطولات، بل بما جسدوه من معاني.

يشار الى ان الدورة ال ٥٦ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تنطلق خلال ٢٣ يناير حتى ٥ فبراير المقبل ، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.