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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باير ليفركوزن يواصل الضغط على بايرن ميونخ بفوز على مونشنجلادباخ

مباراة باير ليفركوزن
مباراة باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ
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واصل باير ليفركوزن مطاردة المتصدر بايرن ميونخ في صدارة الدوري الألماني، وذلك بتحقيق فوز على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من البوندسليجا.

افتتح فلوريان فيرتز التسجيل لفريق باير ليفركوزن في الدقيقة 32 من الشوط الأول، بتمريرة من جرانيت تشاكا. 

باير ليفركوزن يقلص الفارق مع بايرن ميونخ لـ4 نقاط

في الشوط الثاني، عاد فيرتز ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، قبل أن تشهد الدقيقة 74، إضافة باتريك شيك الهدف الثالث لكتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو. 

وقبل نهاية المباراة، تمكن تيم كلينيست لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه لفريقه في الدقيقة 90+1، لتنتهي المباراة بفوز باير ليفركوزن بنتيجة 3-1.

بتلك النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، مقلصًا الفارق مع المتصدر بايرن ميونخ إلى 4 نقاط فقط، بينما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 24 نقطة، ليظل في المركز الحادي عشر.

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