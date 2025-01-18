وزيرة الثقافة الليبية تشارك فعاليات مؤتمر الوزراء العرب بالمغرب

السبت 18/يناير/2025 - 10:36 م

شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية مبروكة توغي، في أعمال مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد في مدينة الرباط بالمغرب تحت عنوان: "الصناعات الثقافية والإبداعية وتحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".

واستعرضت الوزيرة خلالها كلمتها في الجلسة الافتتاحية، المعنى الحضاري للثقافة وقيمتها في المجتمعات وتأثيراتها على مختلف الأبعاد، مؤكدة أن الثقافة بمختلف مجالاتها وتنوعها قوة لدفع العمل الإنساني في جميع الميادين، مشددة على ضرورة تمكين العمل الثقافي من ممارسة دوره في حياة المجتمعات.

وأشارت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية إلى أن الصناعات الثقافية والإبداعية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان تطورا متميزا في عمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في ضوء التطورات التي تعرفها حقول الثقافة خاصة في الدول الأكثر تقدما في هذا المجال.

والتقت الوزيرة الليبية على هامش المؤتمر وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، حيث تبادل الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والمغرب في المجالات الثقافية والفنية، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الثقافي في مختلف المجالات الثقافية.

وناقشت "توغي" مع محمد الجسار الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مجال الثقافة والفنون، وتبادل الخبرات الثقافية والفنية، كما بحث اللقاء إقامة "أسبوع ثقافي كويتي" في ليبيا و"أسبوع ثقافي ليبي" في الكويت تزامناً مع الكويت عاصمة الثقافة العربية للعام الحالي.

كما ناقشت أيضا على هامش الاجتماع مع وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان أوجه التعاون في المجال الثقافي، والاتفاق على التنسيق في المجال الثقافي، داخل المؤسسات الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وفي ختام مشاركتها في الاجتماع بحثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مع الدكتور محمد ولد عمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تعزيز التعاون الثقافي بين ليبيا والمنظمة، بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة في المجالات الثقافية.