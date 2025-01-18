"وول ستريت جورنال": تهديد ترامب بأنه سيكون هناك جحيم كان موجها لإسرائيل أيضا

سلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء، اليوم السبت، علي تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والتي قالت فيه أن تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه سيكون هناك جحيم في حالة عدم التوصل إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري بين إسرائيل وحركة حماس قبل تنصيبه في 20 يناير، كان موجها أيضا إلي تل أبيب وليس فقط للحركة، بحسب ما كشف مصدر أمريكي لـ"وول ستريت جورنال".

وقال المصدر المطلع على المحادثات التي أجراها مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوسطاء في العاصمة القطرية الدوحة، لـ"وول ستريت جورنال"، أن ويتكوف أخبر نتنياهو بعد سفره إلى القدس المحتلة، يوم السبت الماضي، أنه يجب اتخاذ القرارات وأنه بحاجة إلى تفويض المفاوضين الإسرائيليين باتخاذها، ولكن إذا لم يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القيام بذلك، فيجب على جميع المشاركين في المحادثات حزم أمتعتهم والعودة إلى الوطن.

ونقل المصدر عن ويتكوف قوله لنتنياهو، أن ترامب كان صديقا عظيما لإسرائيل، والآن حان الوقت لرد الجميل له بالمثل.

وبحسب ما ورد أرسل ويتكوف رسالة مماثلة إلى الوسطاء العرب، قائلا إن الوقت قد حان لإبرام اتفاق.