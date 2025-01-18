وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع المركزي

قام الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مساء اليوم، بجولة تفقدية لمستشفى بركة السبع المركزي، يرافقه الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي بالمديرية، والدكتور أحمد شاهين، مدير المستشفى.

تفقد وكيل الوزارة خلال الجولة عددًا من الأقسام بالمستشفى، شملت قسم الاستقبال والطوارئ، غرفة التصنيف والفرز، القسم الداخلي، الحضانات، عناية الأطفال، صيدلية الطوارئ، والعيادات الخارجية.

كما وجه خلال زيارته لقسم النساء والتوليد بتفعيل عيادة مخصصة لمتابعة حالات الحمل الخطر المحالة من الوحدات الصحية، بهدف تقديم رعاية طبية متكاملة للحالات الحرجة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تحسين آليات تصنيف الحالات في قسم الاستقبال لتفادي الازدحام وضمان تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة. وأكد على أهمية تنظيم العمل داخل العيادات، خاصة عيادات الأطفال، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشاد بأداء العاملين في عيادة الأسنان، مثمنًا جهودهم في تقديم خدمات طبية شاملة ومتميزة، وفي الوقت نفسه، وجه بإحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق، مؤكدًا أن الانضباط داخل المستشفى يُعد من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمة الطبية.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص مديرية الصحة بالمنوفية على متابعة سير العمل بالمستشفيات وضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.