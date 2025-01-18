وزير التموين: مخزون القمح يكفي لأكثر من أربعة أشهر واستراتيجية جديدة لتأمين الإمدادات

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح في مصر حاليًا يبلغ حوالي 4.1 شهر، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف بشكل مستدام الوصول بمخزون السلع الأساسية إلى مستوى يغطي ستة أشهر لضمان استقرار الإمدادات.

وأضاف الوزير أن هناك شحنة جديدة من القمح قيد الاستيراد قريبًا، مما يعزز من المخزون الاستراتيجي.

آليات جديدة لتأمين الإمدادات

وأوضح الدكتور فاروق أن هيئة السلع التموينية، التي تمتلك خبرة تزيد على 40 عامًا في استيراد السلع، كانت المسؤولة عن استيراد القمح عبر مناقصات وممارسات عالمية تلتزم بالقوانين التي تمنع الاستيراد المباشر.. ومع التوسع في الأسواق العالمية والتحديات الاقتصادية، لجأت الوزارة إلى تفويض جهاز مستقبل مصر لاستيراد القمح.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المرونة في التعامل مع الأسواق والحصول على أسعار تفضيلية.

و قال إن وجود جهاز مستقبل مصر للاستيراد يمنحنا القدرة على التفاوض بشكل أفضل وتأمين احتياجاتنا بأسعار تنافسية.

تنوع مصادر الاستيراد لتعزيز الأمان الغذائي

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين هيئة السلع التموينية وجهاز مستقبل مصر يُعد نقلة نوعية في تأمين الإمدادات الغذائية، حيث يمكن للجهاز التحرك بمرونة أكبر في الأسواق العالمية واللجوء إلى الاستيراد المباشر عندما يكون ذلك ضروريًا.

واكد الدكتور فاروق على أن هذه الآليات المتطورة ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي لمصر وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.