أحمد العوضى يعزى ياسمين عبد العزيز فى وفاة والدها

نعى الفنان أحمد العوضى والد النجمة ياسمين عبد العزيز الذى وافته المنية ظهر اليوم.

كتب العوضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي : "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي محمد عبد العزيز والد الغالية ياسمين عبد العزيز.. أتقدم بالتعازي ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها على انستجرام ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل غدا الأحد من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الظهر .