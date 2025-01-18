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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد العوضى يعزى ياسمين عبد العزيز فى وفاة والدها

احمد العوضى
احمد العوضى
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نعى الفنان أحمد العوضى والد النجمة ياسمين عبد العزيز الذى وافته المنية ظهر اليوم.

كتب العوضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي : "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي محمد عبد العزيز والد الغالية ياسمين عبد العزيز.. أتقدم بالتعازي ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كانت الفنانة  ياسمين عبد العزيز قد أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها  على انستجرام ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل  غدا الأحد من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الظهر .

وفاة والد ياسمين عبد العزيز احمد العوضى ينعى والد ياسمين عبد العزيز