ياسمين عبد العزيز تعلن إلغاء عزاء والدها

أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز إلغاء عزاء والدها الذى كان من المقرر يوم الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والاكتفاء بتلقى العزاء في المقابر، حيث تقام مراسم تشييع الجنازة غدًا بمسجد المشير بعد صلاة الظهر.

كتبت ياسمين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: تم إلغاء العزاء الذي كان مقررا يوم الاثنين بمسجد الشرطه والاكتفاء بتلقي العزاء عند المقابر وتقام مراسم الجنازة والصلاة على الفقيد كما هو محدد غدا بمسجد المشير طنطاوي بعد صلاه الظهر.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: توفي إلى رحمة الله أبويا، البقاء لله.