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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يتقدم على دجوليبا بثنائية في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره دجوليبا المالي بثنائية في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الآخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

سجل ثنائية بيراميدز صديق إيجولا ومروان حمدي في الدقيقتين 2 و 10

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة دجوليبا المالي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق -  أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط:  أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين

خط الهجوم: مروان حمدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس. 

ترتيب بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وقبل مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي يتقاسم فريق بيراميدز صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع الترجي التونسي وضمنا التاهل لربع النهائي بينما ودع دجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي البطولة من دور المجموعات.

1- الترجي التونسي 10 نقاط

2- بيراميدز 10  نقاط

3- ساجرادا الأنجولي 5 نقاط

4- دجوليبا المالي 2 نقطتين

بيراميدز ودجوليبا المالي دوري أبطال أفريقيا رمضان صبحي