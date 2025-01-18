المتفوقون في بيت العود يجذبون الأنظار بمعزوفات تراثية ومعاصرة| صور

وسط أجواء تعكس عراقة التاريخ وبرعاية وزارة الثقافة نظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي حفلا للدارسين المتفوقين ببيت العود العربي تحت إشراف الموسيقار العالمى نصير شمه وبحضوره .

خلاله شهد بيت الهراوى الأثرى بمنطقة الأزهر مهارة مجموعة من عازفى الة العود الذين اكدوا تفوقهم فى تقنيات العزف ونجحوا فى جذب انظار الحضور بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة .

جدير بالذكر ان بيت العود العربى أسسه الموسيقار نصير شمه عام 1998 ليكون أول مركز متخصص وشامل لدراسة كل ما يتعلق بآلة العود فى العالم بهدف تأصيل ثقافة العزف المنفرد وتطوير المهارات الفردية بشكل متخصص خلال فترة زمنية محددة لمدة عامين إضافة إلى تنمية موهبة التأليف والبحث الموسيقى ، ويقوم بيت العود العربى بدعم طلابه فنياً ومعرفياً من أجل إثراء ثقافتهم العلمية والأدبية من خلال استخدام الطلبة لمكتبة بيت العود التى تشمل كتباً من جميع أنواع الثقافات الأدبية والفنية والفكرية، بالإضافة إلى أنشطة البيت الثقافية والتى تستقطب جميع المثقفين فى مجالات الإبداع عبر ندوات وأمسيات ثقافية .

كما يقوم الطالب بعد إتمام دراسته بتقديم حفلاً موسيقياً يعد مشروع التخرج بالنسبة له يعتمد بعدها كعازف منفرد لآلة العود ، وقد تخرج فيه العديد من العازفين المهرة الذين اثبتوا جدارتهم على مستوى العالم العربى كما استطاع أن يكوّن جمهوراً جديداً لآلة العود والموسيقى العربية ، وبعد مرور سنوات من تاسيسه بات لديه بيت أوركسترا تضم 67 فنانا على آلات العود، الناى، القانون، البزق، الإيقاع ويقدم كلاسيكيات ومؤلفات جديدة تستخدم مزجاً فريداً بين الآلات الشرقية والتقنيات الحديثة ، ايضا تأسست من خلاله أول أوركسترا نسائية للعود مكونة من عشر عازفات بارعات والهدف منها دعم تواجد المرأة فى عالم الموسيقى العربية ، قدم عدداً من العروض الإقليمية والعالمية فى أكثر من عشرين دولة بمشاركة خريجى وطلبة البيت ، أيضاً تأسس به ورشة لصناعة العود والقانون وإصلاح الآلات القديمة وتوفير كل مايحتاجه الطلبه والعازفين من أدوات واختير عام 2003 كأفضل مشروع لتنمية الشباب العربى فى مجال الإبداع من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة.