أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

فرض فريق أستون فيلا التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مضيفه أرسنال، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة تقلبات في النتيجة وإثارة كبيرة منذ البداية حتى النهاية، حيث تقدم أرسنال بهدفين قبل أن يتمكن أستون فيلا من العودة في النتيجة وخطف نقطة ثمينة من العاصمة البريطانية لندن.

أستون فيلا يمنح ليفربول هدية بالتعادل مع أرسنال

افتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة 35 بتمريرة من زميله ليونارد تورسارد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، عزز كاي هافيرتز تقدم الفريق اللندني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 55، ليكرر تورسارد صناعة الهدف بتمريرة حاسمة أخرى.

ولم يستسلم أستون فيلا أمام ثنائية أرسنال، وتمكن من تقليص الفارق عن طريق لاعبه يوري تليمانس في الدقيقة 60.

وبعد مرور 8 دقائق فقط، خطف أولي واتكينز هدف التعادل للفيلانز، لتشتعل أجواء اللقاء في الدقائق المتبقية، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 44 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل رصيد أستون فيلا إلى 36 نقطة، ليعزز موقعه في المركز السابع.