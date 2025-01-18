المسلماني يزور اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتونس لتعزيز التعاون مع ماسبيرو

شارك الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في أعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية ، والمنعقدة بمدينة الحمامات التونسية ، وتعد مصر من بين الدول المؤسسة للاتحاد .

علي هامش الاجتماعات التقي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رئيس الاتحاد محمد بن فهد الحارثي ، كما قام بزيارة إلي مقر الاتحاد بتونس العاصمة ، حيث اجتمع مع المدير العام عبد الرحيم سليمان بحضور السفير باسم قاسم سفير مصر في تونس ، حيث تم بحث رؤي الاتحاد المستقبلية ودور ماسبيرو المرتقب في أعمال الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.

وقام المسلماني بزيارة إلي الإذاعة التونسية حيث استقبلته الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية هندة بن علية الغريبي ، بحضور السفير المصري، وتم الاتفاق علي تعزيز التعاون بين الإذاعة المصرية والتونسية.

وفي زيارته لمقر التليفزيون التونسي بحث المسلماني مع الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية شكري بن نصير تعزيز التبادل الإخباري والبرامجي بين الجانبين.

كما قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بزيارة مدينة الثقافة التونسية حيث بحث مع مدير عام التعاون الدولي والعلاقات الخارجية سيف الله الطرشوني تعزيز الإعلام الثقافي، ودور القناة الثقافية بالتليفزيون المصري ، والمزمع تطويرها ، في دعم جهود ومؤسسات الثقافة والفنون في العالم العربي.

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