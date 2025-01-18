كولر : لا تعليق على ملف الصفقات وضيعنا فرصة الفوز أمام أورلاندو

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعليق على ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتلقى الأهلي خسارة من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من دور المجموعات ليفرط في صدارة المجموعة.

وقال المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي: خسرنا من منافس قوي وبالرغم من هذا أهدرنا الكثير من الفرص وكان من المفترض أن يتم احتساب هدفنا قبل نهاية المباراة وأنا شاهدت الهدف أكثر من مرة وهو صحيح تماما.

وأضاف ان اللاعب الذي تواجد في التسلل لم يلمس الكرة في البداية، أريد أن أعرف من الاتحاد الإفريقي لماذا لا يتم استخدام تقنية الفيديو في دور المجموعات في أقوى بطولة في القارة.

وأكمل المدير الفني لفريق الأهلي انه يلتمس العذر للحكام لأنهم لن يتمكنوا من مشاهدة كل اللقطات بوضوح، وعلى كاف أن يراجع الأمر.

وواصل كولر النادي لم يتعاقد مع أي لاعب ولدينا الكثيرين مصابين والوضع صعب، لكن التأهل من المركز الثاني لا يعني أننا غير قادرين على تحقيق اللقب.

وتابع المدير الفني السويسري: في موسمي الأول كانت الأمور صعبة والهلال السوداني أهدر ركلة جزاء أمام صن داونز وتأهلنا بسببها.

وأشار الي انه يشعر بالأسف للخسارة لكن سنواصل العمل، لدينا 32 لاعبا لولا الإصابات لتغيرت الأمور ووضعنا صعب بسبب الإجهاد كما حدث في أبيدجان 7 ساعات سفر ورطوبة وحرارة، هذه ليست أعذارا وكل لاعب يعرف مسئوليته وعليه أن ينام ويتدرب ويتغذى جيدا ولن أضع وراء كل لاعب من يراقبه لمتابعة ما يقوم به ولو سجلنا الفرص لتغيرت الأمور ولا توجد عقدة.

وأنهى مارسيل كولر حديثه قائلا: هل تلقيت أخبارا مطمئنة بشأن الصفقات؟ لا، شكرا ليس لدي تعليق.

وضمن أورلاندو بايرتس الصدارة برصيد 14 نقطة فيما ظل الأهلي ثانيا برصيد 10 نقاط في المركز الثاني وكلاهما تأهل للدور المقبل منذ الجولة الماضية.