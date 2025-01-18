ناجي الشهابي: الأحزاب أساس استقرار النظم السياسية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن عمل الأحزاب السياسية يقوم على التضامن بما يعبر عن حياة حزبية صحية، مشيرا إلى أن الأحزاب بموجب الدستور هي الأساس لنظام البلاد.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر الحزب الجديد بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بحضور نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وقيادات حزب الاتحاد وأماناته في المحافظات.

وثمن رئيس حزب الجيل الديمقراطي الدور الذي يقوم به حزب الاتحاد تحت رئاسة المستشار رضا صقر، ضمن الحراك السياسي والحزبي، مشيرا إلى الدور المؤثر الذي لعبه الحزب سواء في الحوار الوطني أو غيرها من الفعاليات التي يشارك فيها الحزب.

وأضاف الشهابي أنه على مدار ما يقرب من خمسين عاما مارس خلالها العمل السياسي، توصل إلى قاعة ثابتة هي أن الأحزاب السياسية والتنسيق بينها ضرورة لاستمرار النظام السياسي.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى ضرورة أن يكون هناك خط أحمر تضعه الأحزاب السياسية وتعمل في ضوءه للدفاع عن البلاد.