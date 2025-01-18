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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يوفنتوس يثأر من ميلان في الدوري الإيطالي

مباراة يوفنتوس ضد
مباراة يوفنتوس ضد ميلان
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حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على ضيفه ميلان بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.

افتتح صامويل مبانجولا التسجيل لفريق يوفنتوس في الدقيقة 59 من عمر المباراة، مانحًا التقدم لفريقه، بعدما انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ضد ميلان.

مباراة يوفنتوس ضد ميلان

ولم يمر وقتًا طويلًا حتى عزز تيموثي وياه تقدم اليوفي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليفوز أصحاب الأرض على الروسونيري بنتيجة 2-0.

بذلك، ثأر يوفنتوس من ميلان، بعدما خسر منه في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بهدفين مقابل هدف منذ أيام.

بتلك النتيجة، قفز يوفنتوس إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، في المقابل، تجمد رصيد ميلان عند 31 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثامن.

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