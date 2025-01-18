من صن داونز إلى أورلاندو بايرتس.. عقدة أندية جنوب أفريقيا تطارد الأهلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول هزيمة على ملعبه ووسط جماهيره في دوري أبطال أفريقيا، بعد ما يقارب من 3 أعوام حافظ فيها المارد الأحمر على سجله خاليا من الهزيمة أفريقيا في عقر داره.

خسر الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 1-2، مساء اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

آخر هزيمة أفريقية للأهلي في القاهرة

لم يتعرض الأهلي للخسارة على أرضه بدوري أبطال أفريقيا، منذ الهزيمة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 26 فبراير 2022 بهدف دون رد بالجولة الثالثة لمرحة المجموعات.

وأنهى صن داونز وقتها، سلسلة اللاهزيمة للأهلي في عقر داره، منذ مباراة أسيك الإيفواري بنتيجة 1-2 في يونيو 2016.

عقدة أندية جنوب أفريقيا

واصبحت أندية جنوب أفريقيا تمثل عقدة للنادي الأهلي على ملعبه خاصة ان آخر هزيمتين للفريق الأحمر وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في القاهرة كانت على يد صن داونز الجنوب أفريقي ومواطنه أورلاندو بايرتس.