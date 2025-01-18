نتنياهو: إسرائيل لن تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى تقدم حماس قائمة الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل لن تمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري، المقرر أن يبدأ يوم غد الأحد، حتى تقدم حماس قائمة بأسماء الرهائن التي ستفرج عنهم، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف: "لن نمضي قدما حتى نتلقى قائمة الرهائن الذين سيتم الافراج عنهم كما تم الاتفاق عليه. ولن تتسامح إسرائيل مع انتهاكات الاتفاق".

وادعى متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه كان من المفترض أن تتسلم إسرائيل قائمة أسماء الرهائن الـ 33 الذين ستفرج عنهم حماس في المرحلة الأولى من الصفقة بحلول الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي من اليوم السبت.