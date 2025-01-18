منتخب الناشئين يتعادل مع التشيك وديا استعدادا لمونديال اليد 2025

انتهت المباراة الودية بين المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 لكرة اليد ومنتخب التشيك، بالتعادل بنتيجة 30-30، في اللقاء الذي جمع المنتخبين بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي.

شهدت المباراة تفوق منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 16-13، قبل أن ينجح منتخب التشيك في معادلة النتيجة في الشوط الثاني.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد، ونبيل خشبة أمين الصندوق، بالإضافة إلى أعضاء المجلس عمرو فتحي، عبير عقيل، أحمد زقزوق، محمد جمال هليل.

تأتي المباراة ضمن سلسلة من المباريات الودية الدولية التي تمثل تجربة قوية وفرصة للاحتكاك الدولي للاعبين، استعدادًا لبطولة العالم القادمة للناشئين التي تستضيفها مصر في شهر سبتمبر المقبل.

منح الجهاز طارق محروس المدير الفني الفرصة لتجربة شاملة لجميع لاعبي المنتخب خلال اللقاء، بهدف تقييم أدائهم واكتسابهم الخبرات اللازمة استعدادًا لبطولة العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين:

حراسة المرمى: يوسف محمد عبد الهادي، مصطفى أحمد عادل، عمار محمد صلاح، عبد الملك محمود السيد (مواليد 2008).

الجناح الأيسر: عمر مصطفى بركة، أحمد رمضان، عبد الرحمن محمد.

الظهير الأيسر: أحمد حلمي مصبح، عادل أحمد سعد، يحيى نادر السيد، حازم الصباغ.

صانع الألعاب: يوسف عبد الغني، حمزة وليد المرسي، محمود الشوبكي.

الظهير الأيمن: سيف جلال، يوسف عمرو (مواليد 2008)، عادل محمد محمود.

الجناح الأيمن: زياد أحمد محمد، عمر ناجي، يوسف فريد.

مركز الدائرة: حسين محمد، علي مدبولي، كريم حمدي، أحمد نوفل.

ويقود المنتخب طارق محروس مديرا فنيا، المدرب العام مهند السحيلي، مدرب حراس المرمى محمد سراج، إداري مازن محمد، أخصائي العلاج الطبيعي مصطفى نجيب، محلل الأداء هشام رمضان.