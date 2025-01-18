برشلونة بقوته الهجومية أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره خيتافي بملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل برشلونة مباراته ضد خيتافي بقوته الهجومية، المتمثلة في المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بجانب الشاب لامين يامال والبرازيلي رافينيا.

يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المرتبة الثانية، بينما يأتي خيتافي في المركز السادس عشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل برشلونة ضد خيتافي

حراسة المرمى: إيناكي بينا

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري جونزاليس، بابلو جافي

وفي الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.