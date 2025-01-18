أمين عام الاتحاد: انطلاقة جديدة للحزب لتوسيع قواعده التنظيمية واتصاله بالشارع

قال محمد أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن افتتاح الحزب مقرا جديدا، هو انطلاقة وصفحة جديدة للحزب لتوسيع قاعدته التنظيمية وتعزيز تواصله مع الشارع المصري.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر الحزب الجديد بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بحضور نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة و قيادات حزب الاتحاد وأماناته في المحافظات.

وقدم أمين عام حزب الاتحاد التحية للمستشار رضا صقر، على رحلته في رئاسة الحزب،المليئة بالإنجازات، مشيرا إلى أن الحزب مساره تحول وتطور بصورة مختلفة عقب تولي المستشار رضا صقر رئاسة الحزب.



ولفت إلى أن المستشار رضا صقر استطاع من خلال القواعد التنظيمية للحزب، أن يضعه على مسار المعرفة، مؤكدا أن الحزب سينطلق الفترة المقبلة إلى مرحلة جديدة في ظل الحراك السياسي والحزبي.