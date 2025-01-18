في وضح النهار.. تقييد سائق بالحبال وسرقة سيارته في منطقة جبلية بـ 15 مايو

السبت 18/يناير/2025 - 08:59 م

شهدت مدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، واقعة مأساوية، بعدما أقدم عاطلين علي استدراج سائق لمنطقة جبلية، وقاموا بوضع مطواه علي رقبته، وخنقه بحبل، وأجبراه علي النزول من السيارة وقاما بتقييده بالحبال واستوليا علي سيارته وفرا هاربين.

تلقي المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من المواطن "محمد منصور توفيق"، 55 سنة، سائق ومقيم بباب الشعرية بالقاهرة، مفاده قيام عاطلين بالركوب معه من رمسيس، لتوصيلهما لمدينة 15 مايو.

وأثناء سيره بطريق جبلي بدائرة قسم شرطة 15 مايو، فوجئ بالراكب الخلفي يلف حبل حول رقبته ويخنقه، ووضع مطواه علي رقبته مهدده بالذبح، وقام الأخر بوضع مطواه في جانبه، وقاما بإجباره علي النزول وتقييده بالحبال، واستوليا علي السيارة وفرا هاربين.

وتجري مباحث قسم شرطة 15 مايو، تحريات مكثفة لتحديد هوية الجناة وضبطهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 67 لسنة 2025 وتباشر النيابة التحقيقات.