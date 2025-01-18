تشكيل مباراة نابولي ضد أتالانتا في قمة الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتالانتا، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق نابولي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أتالانتا بملعب جويس، في لقاء قمة الدوري الإيطالي هذا الموسم، والذي ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

تشكيل نابولي ضد أتالانتا

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - جيسوس - أوليفيرا

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - سكوت ماكتوميناي

وفي الهجوم: بوليتانو - روميلو لوكاكو - نيريس.

تشكيل أتالانتا ضد نابولي

كما أعلن جيان جاسبريني تشكيل أتالانتا لمواجهة نابولي، الذي جاء كالتالي.

حراسة المرمى: كارنيسيكي

خط الدفاع: سكالفيني - ديمسيتي - هين

خط الوسط: بيلانوفا - إيديرسون - دي رون - روجيري - ساماردزيتش

وفي الهجوم: أديمولا لوكمان - ريتيجوي.