الكنيسة تحتفل بعيد الغطاس وتحيي ذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ذكرى معمودية المسيح، في عيد الغطاس المجيد، الذي يعد أحد أبرز الأعياد السيدية الكبرى.

يخلد هذا العيد الحدث التاريخي عندما جاء المسيح إلى يوحنا المعمدان ليعتمد على يديه في نهر الأردن، إيذانًا ببدء خدمته العلنية لخلاص البشرية.

وبحسب ما ورد في إنجيل متى (3: 13-17)، عندما اعتمد المسيح، انفتحت السماوات، وظهر الروح القدس على شكل حمامة، وسمع صوت الآب من السماء يقول: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت".

رمزية المعمودية

يمثل هذا الحدث العديد من المعاني الروحية العميقة، منها:

-تقديس الماء: بمعموديته، قدّس المسيح مياه نهر الأردن، ليصبح الماء رمزًا للتطهير الروحي.

-التواضع والمحبة: أظهر المسيح تواضعه بقبول المعمودية، رغم كونه بلا خطيئة.

طقوس الكنيسة وعادات الاحتفال

تبدأ احتفالات الكنيسة بعيد الغطاس بصلاة "اللقان"، حيث يتم تقديس المياه رمزًا للنقاء والتجديد الروحي. يلي ذلك القداس الإلهي الذي يركز على قراءات خاصة تتناول معاني المعمودية.

كما يرتبط العيد بعادات موروثة مثل تناول القلقاس، الذي يرمز إلى النقاء الداخلي، والقصب، الذي يشير إلى الاستقامة والنمو الروحي.

عيد الغطاس يعد مناسبة للتأمل في معاني التواضع والمحبة الإلهية، وهو دعوة للمؤمنين للتجدد الروحي والاقتراب من الله.