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السبت 18 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قريبا.. صدور ترجمة كتاب "إعلام الجماهير" للمؤرخ الأمريكي اندرو سايمون

كتاب إعلام الجماهير
كتاب إعلام الجماهير ثقافة الكاسيت في مصر
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يصدور قريبا عن دار الشروق الترجمة العربية  لكتاب "إعلام الجماهير ثقافة الكاسيت في مصر " للمؤرخ الأمريكي اندرو سايمون  في معرض القاهرة للكتاب 2025 و ترجمة: بدر الرفاعي.
 

 يُقدم  الكتاب أول اشتباك مُعمق مع ثقافة الكاسيت في مصر، حيث يضع شرائط الكاسيت وأجهزة تشغيلها، مستخدميها، في حوار مباشر مع التطورات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في القرن العشرين.

و يروى «إعلام الجماهير» قصة تكنولوجيا يومية وعادية، ولهذا بدأ الكتاب مع مشهد يومى وعادى: الكشك عبر الشارع من شقتى فى المعادى. وعندما تركت شقتى فى يوم من الأيام، رأيت فاترينة شاهقة مليئة بشرائط كاسيت متربة، وعندما سألت صاحب الكشك عنها، قال لى إن «عصر الكاسيت خلاص!، «وبالرغم من ذلك لم يتطرق أحد إلى كتابة تاريخ الكاسيت وثقافته فى مصر - حتى ذلك الوقت-. وبدأت أتساءل ما هى القصص الجديدة التى أستطيع أن أحكيها من خلال شرائط الكاسيت المتربة فى هذه الفاترينة؟ وما هى الدروس التى أستطيع أن اتعلمها من خلال تلك الشرائط فيما يخص الماضي؟ وفى كتاب «إعلام الجماهير» يشارك المؤلف  قصة مفاجئة لتكنولوجيا معروفة، ويتناول من خلاله كيف كانت الأشياء العادية التى لا نفكر فيها، مثل الكاسيت، قد تستطيع أن تساعدنا فى فهم الماضى بشكل أعمق و أحسن.

الترجمة العربية الاقتصادية والاجتماعية إعلام الجماهير ترجمة بدر الرفاعي أمريكي القرن العشرين في معرض القاهرة للكتاب شرائط الكاسيت معرض القاهرة للكتاب المؤرخ الأمريكي أندرو سايمون دار الشروق