أحمد السقا ومخرج العتاولة يعدان الجمهور بصراعات كثيرة ومختلفة

أعرب كل من الفنان أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى عن سعادتهما بمهرجان "Joy Awards" كما تحدثا عن مسلسل "العتاولة 2" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني .

قال أحمد السقا عن مسلسل "العتاولة 2": “إن شاء الله المسلسل سيحقق المزيد من النجاح هذا العام، الجزء الأول لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وهذا ما دفعنا إلى البدء في تصوير الجزء الثاني”.

وتابع: “العتاولة 2 مش مجرد استثمار لنجاح الأول، إحنا زي ما بيقولوا في المصطلح المصري بنبني عمودين خرسانة على الدور الأول، الصراعات فيه أكتر كمان السنة دي”.

وأشار المخرج أحمد خالد موسى إلى: “النجاح الذي حققه الجزء الأول من العتاولة يجعلهم متفائلين بالجزء الثاني، نتمنى أن نحقق نجاحًا أكبر هذا العام، وإن شاء الله يكون أحسن”.

الأعمال الدرامية المنافسة في مهرجان Joy Awards

يحتفي مهرجان "Joy Awards" بعدد كبير من الأعمال الدرامية حيث يتنافس في فئة أفضل مسلسل خليجي، تتنافس مسلسلات "ثانوية النسيم"، "زوجة واحدة لا تكفي"، "شباب البومب"، و"متحف يدي"، وفي الفئة المصرية، تتنافس مسلسلات "العتاولة"، "أشغال شقة"، "كامل العدد +1"، و"نعمة الأفوكاتو"، أما في الفئة المشرقية، تتنافس مسلسلات "العميل"، "لعبة حب"، "ولاد بديعة"، و"مدرسة الروابي للبنات.