صور |طقس سيء.. عواصف ترابية وانخفاض حاد في درجات الحرارة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ تمثلت في انخفاض حاد بدرجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة اجتاحت معظم المناطق.

أثرت هذه الرياح على الرؤية الأفقية، خصوصًا على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مما دفع المحافظة لاتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع الوضع.

إعلان حالة الطوارئ

تحرك اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فور ورود تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى حالة من عدم الاستقرار المناخي تشمل عواصف ترابية وانخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة.

وصرح المحافظ بأنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لتأمين المواطنين وضمان سلامة الحركة على الطرق.

تشكيل غرفة إدارة أزمات

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، التي تعمل على مدار الساعة للتواصل مع غرف العمليات الفرعية في المراكز المختلفة.

وأضاف الزملوط أن الغرفة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين فورًا، وتعمل على التعامل مع أي طارئ قد يحدث جراء الأحوال الجوية غير المستقرة.

دعوة للمواطنين لتوخي الحذر

دعت المحافظة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة، مع التأكيد على أهمية الحد من التنقل على الطرق المفتوحة حفاظًا على سلامتهم.

كما وجهت نصائح للسائقين بتقليل السرعة واتباع تعليمات إدارة المرور لتجنب الحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه بهذه التحركات الاستباقية، تؤكد محافظة الوادي الجديد استعدادها للتعامل مع حالات الطقس الطارئة، في إطار حرصها على سلامة وأمن المواطنين، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة المحافظة السنوية لمواجهة الطوارئ المناخية، والتي تشمل تأمين الطرق، وتوجيه السائقين لتوخي الحذر، وتنبيه المواطنين لتجنب الخروج إلا للضرورة.

وتُعتبر محافظة الوادي الجديد واحدة من أكثر المحافظات تأثرًا بالتغيرات المناخية، نظرًا لطبيعتها الصحراوية المفتوحة، مما يجعلها عرضة للعواصف الترابية بشكل متكرر خلال فصل الشتاء.

عاوصف ترابية بالوادي الجديد (2)

عاوصف ترابية بالوادي الجديد (3)