العراق يؤكد ضرورة العمل على إعادة إعمار غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة سرعة إغاثة أهالي قطاع غزة، والعمل على إعادة إعمار القطاع، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن بلاده تساند كل الجهود التي تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار ومنع انتشار الصراعات، وأهمية اضطلاع الدول الكبرى والمنظمات الأممية بكامل دورها لمنع حروب الإبادة الجماعية.

جاء ذلك وفق بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /السبت/ خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي، مع القائم بالأعمال الأمريكي بالعراق دانيل روبنستين.

وأفاد البيان بأن اللقاء شهد البحث في آخر تطورات المنطقة والجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان، واستعراض العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، والمضي بتنفيذ التفاهمات المشتركة، بما يصب في مصلحة البلدين وتنامي الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.